Wie die Polizei am Montag mitteilte, war nach einem Notruf am Sonntagmorgen auf offener Straße eine stark blutende Frau gefunden worden. Dabei handelte es sich um eine 25-jährige Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes. Die Frau hatte eine Schnittverletzung am Hals und gab an, überfallen worden zu sein.