Tatort, Wolfsland, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

22:15 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Der Prinz von Homburg

Kommissar Thomas Keller (Jan-Gregor Kremp) erreicht in Berlin während eines brisanten Einsatzes die Nachricht, dass sein Vater in Bad Homburg gestorben sei. Die Fahrt in seine Heimatstadt wird für Kommissar Keller gleichzeitig eine Reise in seine Vergangenheit. Hier ist er geboren und aufgewachsen, und hier hat er auch, unterstützt von seinem Mentor Kommissar Meister, seine ersten Berufsjahre als Polizist absolviert. In seinem Elternhaus trifft er auf den mysteriösen André Bijou (Jürgen Tarrach), der scheinbar geschäftlich mit seinem Vater zu tun hatte.