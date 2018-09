Tatort, Tel-Aviv-Krimi, ... Krimi-Tipps am Sonntag

Ein Brief von seinem Patenkind Grete (Emma Mathilde Floßmann) erreicht Kommissar Borowski (Axel Milberg). Vor vier Jahren verschwand Heike Voigt, die Frau eines Freundes. Ihr Ehemann Frank Voigt (Thomas Loibl) wurde damals verdächtigt und aus Mangel an Beweisen freigesprochen. In dem Brief bittet Grete ihren Onkel Klaus um Hilfe. Sie lebt mit ihrer Schwester Sinja (Mercedes Müller), ihrem Vater Frank (Thomas Loibl) und dessen neuer Partnerin Anna (Karoline Schuch) in einer Villa auf dem Land. Anna bittet Borowski über Nacht zu bleiben: Ein Geist soll im Haus umhergehen. Ist es der Geist von Heike?