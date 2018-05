Tatort, Stralsund, ... Krimi-Tipps am Dienstag

22:00 Uhr, NDR, Tatort: Der Himmel ist ein Platz auf Erden

Familienvater Christian Ranstedt wird beim Liebesspiel in seinem Auto durch zwei Kopfschüsse aus nächster Nähe getötet. Warum in einem so pikanten Moment? Als die Polizei am Tatort eintrifft, stehen beide Wagentüren offen. Die Person, die mit ihm im Auto war, ist verschwunden. Das fränkische Ermittlerduo Voss (Fabian Hinrichs) und Ringelhahn (Dagmar Manzel) ermittelt in seinem ersten Fall.