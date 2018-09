Tatort, Polizeiruf 110, ... Krimi-Tipps am Samstag

21:45 Uhr, NDR: Polizeiruf 110: Fremde im Spiegel

Als Hauptkommissarin Johanna Herz (Imogen Knogge) durch einen anonymen Anruf vom Mord an der Polizeischülerin Christine Teichow (Katharina Schüttler) erfährt, deutet zunächst alles auf ein Gewaltverbrechen hin. Doch es gibt keine Leiche, und anscheinend hatte niemand zu der jungen Frau näheren Kontakt. An der Polizeischule Oranienburg trifft Herz auf Christines frühere Zimmernachbarin Nicola, die Christine offensichtlich gut kannte, sich aber verschlossen zeigt. Auch Martin Becker, einer der Ausbilder an der Polizeischule, hatte ein enges Verhältnis zu Christine.