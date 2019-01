Tatort, Neben der Spur, ... Krimi-Tipps am Sonntag

"Tatort"-Ermittler Stellbrink (Das Erste) muss den Mord an einer Schwesternschülerin aufklären. In "Neben der Spur" (ZDFneo) wird ein junges Mädchen tot an den Hamburger Elbstrand gespült. Später wühlt ein "Tod in der Eifel" (ZDFneo) die dunkle Vergangenheit einer Dorfgemeinschaft auf.