Tatort, München Mord, ... Krimi-Tipps am Dienstag

22:10 Uhr, WDR, Tatort: Schwarzes Wochenende

Der Möbelfabrikant Heinrich Hencken wird in Duisburg nachts vor seinem Hotel erschossen. Am nächsten Morgen erscheint Hubert Möhlmann (Dieter Pfaff), der Sohn eines der größten Konkurrenten Henckens, auf dem Präsidium und liefert, ehe irgendwelche Verdächtigungen in dieser Richtung ausgesprochen wurden, das Alibi aller Möhlmanns: das seines Vaters, das seiner Schwester und sein eigenes. Er erklärt sein merkwürdiges Verhalten mit einer Bedrohung durch Siggi Hencken (Jochen Striebeck), den Sohn des Ermordeten. Der hält die Möhlmanns für die Mörder seines Vaters und will sich an ihnen rächen. Schimanski (Götz George) beginnt, Hubert Möhlmann zu observieren.