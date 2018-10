Tatort, Mord auf Shetland, ... Krimi-Tipps am Samstag

Eine Lösegeldübergabe mit tödlichem Ausgang beschäftigt das Kölner "Tatort"-Team (WDR). In "Mord auf Shetland" (ONE) kostet die Mittsommernacht eine junge Frau das Leben. Zudem sorgen mysteriöse Fotos in "Stralsund" (ZDFneo) für Aufsehen.