Tatort, Kommissarin Lucas, ... Krimi-Tipps am Sonntag

Im Kölner "Tatort" (Das Erste) ist ein achtjähriges Mädchen die einzige Zeugin eines Doppelmordes. "Kommissarin Lucas" (ZDFneo) hat es mit gewalttätigen Jugendlichen zu tun und in "Zorn - Kalter Rauch" (Das Erste) sorgen fliegende Fische für Aufregung in Halle an der Saale.