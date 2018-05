Tatort, Kommissar Beck, ... Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDFneo, Bella Block: Die schönste Nacht des Lebens

Die vermeintlich schönste Nacht des Lebens ist gleichzeitig seine letzte. Der Kadett Fritz Mühlstadt verbringt während eines Landgangs mit seinen Kameraden einen feuchtfröhlichen Abend. Am nächsten Tag wird er mit zertrümmertem Schädel im Hamburger Hafen gefunden. Von offizieller Seite heißt es: Unfall, der Junge sei betrunken vom Mast gefallen. Doch Staatsanwalt Mehlhorn (Hansjürgen Hürrig) ahnt, dass hier etwas nicht stimmt. Er rekrutiert Bella (Hannelore Hoger) für diesen Fall, denn sie müsse sich nicht an Regeln halten. Genau darum geht es jedoch in dieser Domäne: um Gehorsam, Kameradschaft und unbedingte Disziplin.