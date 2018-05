Tatort, Kommissar Beck, ... Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDFneo, Bella Block: Stille Wasser

Wegen einer Autoreparatur in Brandenburg gestrandet, klärt Bella Block (Hannelore Hoger) den mysteriösen Tod eines Mannes in einem ländlichen Freudenhaus auf. Bella Block lernt in der Kleinstadt Grahlsee den Kfz-Mechaniker Jens Johannsen (Henrik Birch) kennen, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder Lars wegen einer Frau vor Jahrzehnten von Dänemark in die ostdeutsche Provinz gezogen ist. Lars ist kurz zuvor an einem nächtlichen Herzinfarkt gestorben. Jens zweifelt jedoch an der Todesursache seines Zwillingsbruders und bittet Bella um Hilfe, die sich des stillen Charmes des Dänen nicht erwehren kann.