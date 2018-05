Tatort, Einsatz in Hamburg, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

Der Millionenerbe Benjamin Wolters wird tot in seiner Villa aufgefunden. Zwei Schüsse aus kurzer Distanz, keine Einbruchsspuren. Die Kommissare Blum (Eva Mattes) und Perlmann (Sebastian Bezzel) haben viel zu tun, denn die Liste von Wolters' Feinden ist so lang wie der Bodensee tief: Wolters war ein Zyniker, der es liebte zu provozieren, sich auf Kosten anderer zu amüsieren und sie von sich abhängig zu machen. Selbst die Mitglieder seiner Clique, die er am Tag zuvor bei Pizza und Champagner um sich scharte, kommen allesamt als Täter in Frage. Perlmann mimt den reichen Schnösel, um das Vertrauen der Gruppe zu gewinnen.