Tatort, Einsatz in Hamburg,... Krimi-Tipps am Donnerstag

22:20 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Die Lettin und ihr Lover

Für Kommissar Thomas Keller (Jan-Gregor Kremp) kommt es knüppeldick. Eines Morgens erwacht er mit furchtbaren Rückenschmerzen in einer fremden Wohnung und kann sich an nichts erinnern. In der Badewanne liegt eine bewusstlose Frau. Während Keller noch nach seiner Erinnerung sucht, liegt Freundin Sophies Weinhändler ermordet in seinem Laden. Die Spur führt Keller zu der jungen Lettin Laima (Rudzija Kalnina), die auf der Suche nach einem Mann in Bad Homburg gelandet ist.