Tatort, Bella Block,... Krimi-Tipps am Sonntag

22:00 Uhr, ZDF: Die Brücke - Das Finale (1)

Eine Frau wird auf der Insel Pepparholm am Fuß der Öresundbrücke brutal ermordet - zu Tode gesteinigt. Bei der Ermordeten handelt es sich um Margarethe Thormod, Generaldirektorin der dänischen Ausländerbehörde in Kopenhagen. Es könnte ein Motiv in dem Skandal um eine Abschiebeentscheidung geben, die in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit erregt hat. Die dänischen Ermittler Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) und Jonas Mandrup (Mikael Birkkjær) übernehmen den Fall und verfolgen mehrere Spuren. Eine führt zu "Red October", einer linksradikalen Gruppierung, die der Ausländerbehörde gedroht hatte. Und ins Visier gerät Taariq Shirazi, ein iranischer Flüchtling, der nach Ablehnung seines Asylantrages untergetaucht ist.