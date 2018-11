Tatort, Barnaby, Nachtschicht, ... Krimi-Tipps am Montag

21:45 Uhr, hr, Tatort: Macht und Ohnmacht

Der Polizist Matteo Lechner (Emilio De Marchi) und seine Kollegen hetzen in München drei jungen Männern hinterher, die den Kioskbesitzer Latif Kara so brutal zusammengeschlagen haben sollen, dass er im Koma liegt. Es ist unklar, ob der Vater dreier Kinder überlebt. Völlig überraschend taucht Carlo Menzinger (Michael Fitz) im Münchner Polizeirevier von Lechner auf. Carlo will heiraten und bittet seinen ehemaligen Mentor und Freund, sein Trauzeuge zu werden. Lechner reagiert nicht ganz so begeistert, wie Carlo es sich erhoffte.