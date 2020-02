Am 14. Januar hatten vier Männer in einem gestohlenen Mazda SUV gegen 4.15 Uhr morgens die Panzerglasscheibe eines Juweliers am "Grünen Markt" durchbrochen. Sie trugen laut Zeugen dunkle Tarnkleidung und waren vermummt. Sie entkamen unerkannt mit Luxus-Uhren und teurem Schmuck.

Experte: "Ein Einbruch ohne Rolex ist sinnlos"

Ein Uhren- und Schmuck-Experte, der namentlich lieber nicht genannt werden will, sagt zur AZ: "Aufgrund der Rolex-Krise werden sie keine Rolex-Uhren erbeutet haben. Rolex gibt es momentan nicht zu kaufen – und auch nicht zu klauen. Ein Einbruch ohne Rolex ist sinnlos." Der Insider weiter: "Bei gestohlenen Uhren, ob Omega oder Hublot, geht es um den Wiederverkauf. Und der bringt ohne Papiere so gut wie nichts, denn jeder Käufer weiß, dass es sich um Diebesware handelt. Bei Rolex ist die Wiederverkaufssumme aufgrund des weltweiten Hypes so riesig, dass Käufer auch ohne die entsprechenden Papiere wissen, dass sie die Rolex-Uhren für viel Geld verkaufen können."

Der Experte glaubt: Von der geklauten Ware werden den vier Dieben nur 100.000 Euro bis 150.000 Euro bleiben.

