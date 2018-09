Tanztalente gesucht Neue Tanzshow "Masters of Dance" mit Rebecca Mir und Thore Schölermann

Tanz-Fan Rebecca Mir, sie belegte mit Ehemann Massimo Sinató (37) 2012 den zweiten Platz bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance", freut sich schon sehr auf den neuen Job auf dem Tanzparkett: "Mit der Kombination aus Tanz und Moderation geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich freue mich auf meine erste große Show-Moderation gemeinsam mit Thore". Schölermann kennt sich mit den großen Castingshows dagegen bereits bestens aus. Seit Jahren führt er durch die erfolgreiche Musikshow "The Voice" und ihre Ableger. In der neuen Show "Masters of Dance" werden Tanztalente in verschiedenen Stilrichtungen gegeneinander antreten und sich einer Experten-Jury stellen.