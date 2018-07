Der Kocherlball geht auf eine alte Münchner Tradition aus dem 19. Jahrhundert zurück. Damals versammelten sich an schönen Sommersonntagen die Dienstboten - die "Kocherl" - zum Tanz. Sie kamen in aller Frühe, weil sie danach bei ihren Herrschaften Dienst tun mussten. Wegen eines angeblichen Sittenverfalls verbot die Obrigkeit die Bälle Anfang des 20. Jahrhunderts. Zum 200. Geburtstag des Englischen Gartens ließ die Stadt den Brauch 1989 wieder aufleben. Der Ball findet seitdem in der Regel am dritten Sonntag im Juli statt.