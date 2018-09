"Ich weiß, er ist so ausgebildet worden. Aber: Wir haben sehr gute Spieler im Mittelfeld. Joshua hat es auf der Rechtsverteidigerposition sehr gut gemacht, es besteht keine Notwendigkeit zu wechseln", meinte der Kroate auf der Spieltags-Pressekonferenz in der Säbener Straße vor der Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr, im AZ-Liveticker).