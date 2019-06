Tagesgeld per Mausklick anlegen Europäisches Zinshopping dank Online-Banking

Vorteil bei beiden Modellen: Es fallen keinerlei Gebühren an - und das Risiko ist dank der europaweiten Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Person bei null. Wer nach höherer Rendite Ausschau hält, landet dann schnell bei gebührenpflichtigen Angeboten wie ETF-Sparplänen, Aktienfonds und Co. Und spätestens bei diesen Anlageformen steigt dann auch das Risiko in Relation zur erwarteten Rendite. Wer also vom derzeitigen Boom profitieren will, sollte sich vorab umfassend informieren oder beraten lassen - und auch damit rechnen, dass er an den Börsen Geld verlieren kann. Sicherer und mittlerweile auch deutlich bequemer geht es mit Tagesgeld.