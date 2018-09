Tätowierte Rockerbraut Neun spannende Fakten zu "X Factor"-Jurorin Jennifer Weist

Bereits 2014 war Weist gemeinsam mit Sido Jurymitglied beim Eurovision Song Contest. Auch die beiden Sänger Madeline Juno (23) und Andreas Bourani (34) waren mit von der Partie. Alle vier wurden im Nachhinein allerdings kritisiert, sie hätten den Sieg von Conchita Wurst (29) verhindern wollen. Weist allerdings gab dem Auftritt die beste Wertung der gesamten Jury. Auch in der Jury von "X Factor" - immer montags und freitags um 20:15 Uhr bei Sky 1, Sky Go und Sky Ticket - sitzt die Sängerin wieder an Sidos Seite und bewertet die Kandidaten.