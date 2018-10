Am 21. Oktober des vergangenen Jahres war Paul T. bei seiner Bekannten zu Besuch. "Ich kenne sie seit 20 Jahren", sagt er im Zeugenstand. Im Sommer 2017 habe er aber bereits gemerkt, dass sich ihr psychischer Zustand verschlechtert habe. Die an paranoider Schizophrenie leidende Frau witterte ein Komplott gegen sich, fühlte sich bedroht, ohne sagen zu können von wem. Sie bat Paul T., in ihre Schwabinger Wohnung zu kommen.