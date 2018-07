Unterschleißheim - In der Nacht zum Mittwoch, gegen Mitternacht, wurde ein 21-Jähriger in Unterschleißheim beraubt und mit dem Messer in den Oberschenkel gestochen. Seine 21-jährige Freundin kam zufällig am Tatort Stadionstraße/ Münchner Ring vorbei und sah, dass der junge Mann verletzt war.