Am Hauptbahnhof schritt die Bundespolizei dann ein und nahm beim Eintreffen der S-Bahn alle beteiligten aus dem Zug in Empfang. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der 25-Jährige nur schlichten, weil sich ein 44 Jahre alter Mann mit zwei anderen Personen gestritten hatte. Doch der 44-Jährige wollte die Hilfe nicht annehmen und schlug dem jungen Mann stattdessen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend stieg er an der Haltestelle in Laim aus der S-Bahn aus.