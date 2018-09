Tabellenführer in 3. Liga SpVgg Unterhaching: Höhenflug und Understatement

Das 1:0 (14. Minute) fiel nach einem traumhaften Konter über Lucas Hufnagel, Sascha Bigalke, Stephan Hain und Luca Marseiler, der Hains Querpass zur Führung verwertete. In der 51. Minute drosch Torjäger Hain den Ball selbst in die obere, kurze Ecke zum 2:0. Die Entscheidung dann bereits in der 56. Minute, als Kapitän Josef Welzmüller einen Foulelfmeter zum 3:0 verwandelte.