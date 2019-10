Sechzigs Team: "Ich habe volles Vertrauen in die Qualität der Mannschaft", sagt Gorenzel. In Würzburg, gegen Uerdingen und in Rostock habe er trotz der Pleiten "viel Positives" gesehen: "Wir haben gegen Uerdingen, eine Mannschaft mit sehr hoher individueller Qualität, das Spiel in Überzahl offen gehalten. Wir haben uns auch auswärts in Rostock gut präsentiert. Es fehlt an den berühmten Details." Den Vorwurf spielerischer Defizite lasse er nicht gelten: "In der Dritten Liga spielt keiner wie Barcelona und ManCity."