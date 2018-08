Dass die Idee fruchtet, daran hegt Polzmacher keinen Zweifel: "Seit Gründung der Firma haben wir uns jedes Jahr verdoppelt."

Anfragen kommen aus mehreren Ländern, sogar aus Vietnam

Momentan vertreibt er mit seiner Firma die Zigarren nur in Deutschland. An Anfragen aus dem Ausland scheitere es aber nicht. Österreich, Schweiz und sogar Vietnam haben Interesse an den handgemachten bayerischen Glimmstängeln.

Das Polzmacher mit seinen Zigarren mit der kubanischen Mutter mithalten kann, glaubt er auf jeden Fall. "Unsere Zigarren sind sicher nicht so kräftig wie die Kubanischen. Aber die sind vielen auch zu stark. Unsere "La Bavaria" ist eher mittelkräftig".

Außerdem ist Polzmacher mit seiner Idee der niederbayerischen Rauchware einer der ganz wenigen, die so etwas betreiben. "In ganz Deutschland gibt vielleicht zwei bis drei kleine Zigarren-Manufakturen", erklärt er. Mit der Idee, den Laden "gläsern" zu machen, ist er sogar ein Unikum in ganz Europa.



In puncto Nichtraucherschutz sieht Polzmacher keine Probleme. In seinem Laden wird voraussichtlich nicht geraucht werden; sondern draußen. Außerdem stuft er - der selbst mehrmals die Woche eine Zigarre raucht - das Gesundheitsrisiko als eher gering ein: "Man inhaliert nicht, sondern pafft nur, es schlägt also nicht so auf die Lunge." Man nehme sich Zeit für eine Zigarre und entspanne dabei. "Ein Ritual, das zur Ruhe zwingt", wie es Polzmacher nennt.

Trotzdem handelt es sich um ein Tabakprodukt, das nachweislich krebserregend ist. Allerdings erleben auch Whiskey, Gin und Co. gerade ein Revival bei Genießern und Liebhabern.

Die Einzigartigkeit von Polzmachers Idee und die Liebe zur "Original bayerischen Premium Zigarre", wie er sie nennt, lässt sich ab Ende des Jahres in der Ländgasse 132 erleben. Derzeit zieht gerade die Vormieterin Dr. Ursula Vehling-Kaiser aus den Räumen aus.