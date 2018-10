"Sylvies Dessous Models" Sylvie Meis: Der Starttermin für ihre erste eigene TV-Show steht fest

Nachdem Sylvie Meis (40) ihren "Let's Dance"-Posten an Neu-Moderatorin Victoria Swarovski (25) abgeben musste, scheint es für sie bei RTL besser denn je zu laufen. Die gebürtige Niederländerin ist in diesem Jahr nicht nur in die Jury der beliebten Castingshow "Das Supertalent" zurückgekehrt, sondern startet jetzt auch mit ihrer eigenen TV-Show durch. Der Startschuss für "Sylvies Dessous Models" fällt am 21. November, wie der Sender am Mittwoch bekanntgab.