Nova Meierhenrich: Nachdenklich im Negligé

"Sich öfter gegenseitig hochheben" wünscht sich Nova Meierhenrich (46). Sie wird in der Challenge "hochgehoben" von ihrer Freundin...

Ursula Karven: Verspielt mit Hündchen

Schauspielerin Ursula Karven (55) wird nominiert von der Münchner Kunsthistorikerin Mon Müllerschön...



Simone Ballack: Schlicht in Schwarz-Weiß

... die wiederum eine Wahl von Ex-Fußballer-Frau Simone Ballack (44) ist.

Simone Thomalla: Ernst und arty

Noch eine Simone ist dabei - die Schauspielerin Simone Thomalla (55) macht mit.

Caroline Beil: Klassisch und elegant

Thomalla nominiert Caroline Beil (53) - die zuletzt bei "The Masked Singer" als Roboter alle mit ihrer Wahnsinnsstimme erstaunte.

Victoria Swarovski: Schwarzer Engel

Let's-Dance-Siegerin Victoria Swarovski (26) posiert professionell in Haute Couture.

Heike Makatsch: Streng und entschieden

An die ursprünglich politische Botschaft der Challenge erinnert Heike Makatsch (48), früher Moderatorin beim Musiksender "Viva" genau wie...

Gülcan Kamps: Protest im Bikini

Gülcan Kamps (37) kämpfte zuletzt mit ihrer Gesundheit - doch steht immer zu ihrem Körper.

Sila Sahin: Schneewittchen und Rebellin

In Schwarz erinnert Sila Sahin (34) an in der Türkei getötete Frauen. Sie nominiert...

Barbara Meier: Mondän und madonnenhaft

Barbara Meier (34) ist erst vor zwei Wochen Mutter geworden. Ihre Auftritt ist nun deutlich weniger mädchenhaft.

Jessica Schwarz: Natürlich und sonnenverliebt

Ganz anders zeigt sich die Romy-Schneider-Darstellerin Jessica Schwarz (43) - nämlich nahbar und natürlich im Urlaubslook. Sie nominiert ihre Schwester.

Wolke Hegenbarth: Stark und kämpferisch

"Leuchtturmfrauen", so nennt Wolke Hegenbarth (40) in ihrem Post die Frauen, die sie inspirieren.

Sylvie Meis: Pur und sinnlich

Sylvie Meis (42) zeigt sich schnörkellos mit Wallemähne - sie bekommt das Szepter von...

Lilly Becker: Spontan und lässig

Lilli Becker (44) postet ein spontanes Selfie vorm Schuhschrank. Sie nominiert außerdem Cathy Hummels. Ob es hier bald das nächste Foto gibt?