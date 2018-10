SV Rödinghausen gegen FC Bayern live sehen

Anpfiff ist am Dienstagabend um 20:45 Uhr. Die ARD fängt um 20:15 Uhr mit der Vorberichterstattung an und überträgt dann das Duell live im Free-TV und im Livestream in der Mediathek. Im Pay-TV ist das Spiel zwischen Rödinghausen und dem Rekordpokalsieger FC Bayern auf Sky zu sehen. Zudem können Sie das Spiel natürlich auch im AZ-Liveticker mitlesen.