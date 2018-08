10.39 Uhr: Der Kroate nochmal über den SV Drochtersen/Assel: "Eine Mannschaft, die sicherlich kompakt stehen wird. Eine Mannschaft, die viel mit langen Bällen agiert."

10.37 Uhr: Kovac über kritische Stimmen, als es offiziell geworden ist, dass er neuer Bayern-Trainer wird: "Der Mensch ist allgemein so: erstmal alles negativ sehen, erstmal alles hinterfragen. Als ich in Frankfurt angefangen habe, war es ähnlich – was dann am Ende dabei rauskam, weiß man auch. Mit sowas beschäftige ich mich eigentlich nicht."

10.35 Uhr: Kovac über die Größe seines Kaders: "Das mit der Verletzungsanfälligkeit wollen wir dieses Jahr wieder etwas beheben. Aber wir haben auch eine gute U23, von denen wir einige Spieler in den USA dabeihatten. Das ist auch ein Ziel des FC Bayern, einige Spieler von unten hochzuziehen." Kovac schließt punktuelle Einsätze der Talente nicht aus.

10.34 Uhr: Der Trainer weiter über Rudy: "Sollte Sebastian uns verlassen, hätten wir 20 Feldspieler plus zwei Torhüter – das ist eine gute Größe. Ich gehe davon aus, dass uns dann aus dem Mittelfeld niemand mehr verlassen wird. Aber in großen Klubs kann man nie sagen was passiert, aber ich gehe davon aus, dass dann nichts mehr passiert."