Zwischen Supercup und DFB-Pokal gastiert der FC Bayern am Mittwoch zum Testspiel bei Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. In den letzten fünf Jahren kassierte der HSV in den 13 Duellen mit den Münchnern insgesamt 55 Gegentreffer. Verfolgen Sie die Partie ab 18 Uhr im Liveticker.