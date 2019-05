Erstes Foto vom Royal-Baby: Harry und Meghan zeigen ihr Kind

Mittlerweile hat Prinz Harry ein offizielles Statement abgegeben, in dem sich der überglückliche Papa für die Unterstützung bedankt: "Ich bin sehr glücklich mitteilen zu können, dass Meghan und ich heute Morgen Eltern eines Jungen geworden sind, eines sehr gesunden Jungen. Mutter und Junge geht es unglaublich gut", so der frischgebackene Vater. Und weiter: "Das war die großartigste Erfahrung, die ich mir hätte vorstellen können. Wie Frauen das machen, geht über meine Vorstellungskraft hinaus, aber wir sind beide unglaublich aufgeregt und dankbar für all die Liebe und die Unterstützung von allen. Es ist unglaublich, daher wollte ich dies einfach nur allen mitteilen."