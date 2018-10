"Zlatan, was denkst du über Alphonso Davies, den Außenstürmer der Whitecaps, der zu Bayern gehen wird", fragte einer der Medienvertreter. Der Doppeltorschütze gab zu, Davies nicht gut zu kennen, da er selbst erst neu in der US-amerikanischen Profiliga MLS sei. Aber dass Davies ein guter Linksfuß ist, daran konnte sich der Schwede aus dem Spiel noch erinnern. "Er ist ein guter Spieler. Wenn er zu den Bayern geht, ist er ein guter Spieler." Wenn die Bayern in Davies etwas gesehen haben, dann sei es etwas großes - einfach so hole sich Bayern niemanden, vor allem keine jungen Spieler.