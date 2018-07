Ed Sheeran kennt das bereits. Seit März tourt der Engländer mit seiner aktuellen Platte "Divide" und macht die Stadien dieser Welt voll. Weil die Tickets gar so begehrt sind, gibt's, wie auch in München, an den meisten Standorten gleich zwei Konzerte hintereinender. Auch von weither sind Fans heute nach München gereist. Wie Rebecca und ihre Freunde: Sie kommen aus Stuttgart: "Ein paar Stunden warten macht uns nichts aus, wir freuen uns total aufs Konzert."