München - Die German Comic Con macht gerade Station in München. In der und um die Eventhalle Zenith herum tummeln sich am 15. und 16. Juni zahlreiche Superhelden und Horrofilm-Gestalten. In Amerika ist die Comic Con mittlerweile zum Pflichttermin für alle Comic-Begeisterten geworden. Aber auch in Deutschland gibt es immer mehr Fans, die sich für das Event in ihre besten (und oft selbstgemachten) Kostüme werfen.