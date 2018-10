Superhelden und mehr Halloween-Ranking: Das sind die beliebtesten Kostüme

Doch es sind auch echte Halloween-Klassiker unter den Top 25 dabei, darunter: Hexe (5), Zombie (16), Monster (17), Vampir (24) oder Kürbis (25). Und diverse Comicfiguren trenden natürlich ebenfalls: Spider-Man (2), Harley Quinn (6), Wonder Woman (12) oder Batman (20). Auch in den Jahren zuvor waren die Superhelden gefragt: 2017 stand Wonder Woman ganz oben auf der Liste und 2016 war es Harley Quinn.