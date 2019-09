Kylie Rae Harris freute sich sehr auf ihren Auftritt und das Festival in New Mexico, wie sie zuvor in einer Instagram-Story verriet: "Ich liebe dieses Festival, für diejenigen von euch, die es nicht wissen … meine Großeltern haben hier gelebt, mein Onkel lebt immer noch hier, aber buchstäblich sind alle, die hier waren, gestorben, außer meinem Onkel und meinem Vater und mir. Ich werde wohl weinen, wenn ich durch diese Straßen fahre ... Ihr werdet denken, ich bin fast zwölf Stunden gefahren, ihr werdet denken, dass das so anstrengend und langweilig ist, aber die letzten paar Stunden bin ich nur durch die Berge gefahren und habe mich daran erinnert, wie ich als kleines Kind auf dem Rücksitz saß, als ich mit meinem Vater für Wanderausflüge hier herkam. Das war es das beste, was ich je erlebt habe."