Unterhaching – Heftiger Aufprall am Montagmorgen im Grünwalder Weg in Unterhaching. Gegen 6 Uhr ist dort ein viel zu schneller BMW in der Rechtskurve ins Gewerbegebiet von der Straße abgekommen und gegen einen Betonpfeiler vor einem Firmengelände gekracht. Der Fahrer des Wagens war laut Polizei schwer betrunken.