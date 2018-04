Süßes Foto auf Instagram Annemarie Carpendale: Mit tierischer Freude in die Babypause

Auf dem Schnappschuss, der in der Maske der ProSieben-Sendung entstanden ist, posiert sie mit Hund Seppi. Mit ihm ist sie in der Vergangenheit schon des Öfteren abgelichtet worden und beschreibt sich selbst gerne als dessen Patentante. Und der schaut auf dem Bild laut Frau Carpendale drein "wie drei Tage Regenwetter", wie per Hashtags neben dem Foto zu lesen steht. ("Das Beste" von Annemarie Carpendales Schwiegerpapa Howard gibt es hier als Doppel-CD zu kaufen)