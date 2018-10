Süßer Post auf Instagram Alfie Allen: "Game of Thrones"-Star ist zum ersten Mal Papa geworden

"Game of Thrones"-Kollegen gratulieren

Nicht nur Allen und Freundin Allie Teilz sind "überwältigt". Auch seine Co-Stars aus der HBO-Serie zeigen sich hocherfreut. "So viel Liebe für euch beide und das Baby", kommentierte beispielsweise Sophie Turner (22) das Bild. Brienne-von-Tarth-Darstellerin Gwendoline Christie (39) schloss sich den Glückwünschen an. Allens große Schwester, Popsängerin Lilly Allen (33, "Not Fair"), setzte ein Herz-Emoji unter den überraschenden Baby-Beitrag.