Nur die Panda-Mutter kümmert sich um den Nachwuchs

Wie bei Kleinen Pandas üblich, beteiligt sich das Männchen nicht an der Aufzucht des Jungtieres, muss jedoch auch nicht von Mutter und Kind separiert werden. Für gewöhnlich verbringt der Nachwuchs die ersten zwei bis drei Monate in der Wurfbox, bevor er erste Schritte nach draußen wagt. Bereits wenige Tage nach der Geburt des Jungtieres hielt sich Miu wieder viel in den Bäumen auf, was jedoch nicht bedeutet, dass sie sich nicht um ihr Kind kümmert. "Die Mutter sieht mehrmals täglich nach dem Rechten", erklärt Beatrix Köhler, zuständige Kuratorin und Zoologische Leiterin, und ergänzt: "Dann säugt und putzt sie das Jungtier."