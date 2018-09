"Süße Feier" für die Tochter Kugelrund! Traditionelle Baby-Party für Kate Hudson

Hollywood-Star Kate Hudson (39, "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?") steht kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes. In den USA ist das der Zeitraum, in dem traditionell eine Baby-Party veranstaltet wird, bei der Freunde und Verwandte die werdende Mutter mit Baby-Geschenken beglücken. Bei Kate Hudson ist das nicht anders, wie der neueste Post auf ihrem Instagram-Account zeigt.