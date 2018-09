Unterwegs zu einem Volksfest in Berlin war ein Mann mit seinem Auto samt Verkaufsanhänger für Süßigkeiten, als ein überholendes Auto das Gespann seitlich streifte. Der Fahrer kam ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Der Anhänger wurde zerstört, der Inhalt landete auf der Autobahn - süße Gummibärchen auf der Fahrbahn, statt in Verkaufsschalen oder im Mund.