Parteichef Seehofer war daran an führender Stelle beteiligt, aber ohne die Zustimmung der obersten Führungsgremien der Partei hätte er diesen Kurs nicht halten können. Die Migrationsfrage sei „die Mutter aller Probleme“, hatte Seehofer den CSU-Bundestagsabgeordneten bei ihrer Sommerklausur in Brandenburg Anfang September gesagt. Nun, einen Monat später und eine Woche vor der Wahl im Freistaat, wird schon intensiv daran gearbeitet, die drohende Niederlage wenigstens einem Vater zuzuweisen, dem Vater aller Probleme gewissermaßen. Wie heißt es so schön: Der Erfolg hat viele Väter, aber die Niederlage ist ein Waisenkind. Horst Seehofer weiß, was auf ihn zukommt.