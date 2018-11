Boateng und Hummels müssen um ihren Platz bangen

Boateng, der diesmal gar nicht nominiert war, und Hummels, der 90 Minuten auf der Bank saß, müssen um ihren Platz bangen.

Im Mittelfeld gibt es ebenfalls Verschiebungen. Kimmich wird immer mehr zum Leader, auch Leon Goretzka, der zu einem Kurzeinsatz kam, soll für den Neuanfang stehen. Ein Verlierer des Umbruchs ist Thomas Müller. Laut Löw verhalte sich der Münchner zwar wie Hummels "wahnsinnig professionell" und gehe "voran".

Eine tragende Rolle ist für Müller aber wohl nicht mehr vorgesehen – eher eine, die Lukas Podolski jahrelang ausfüllte. Löw hat andere Kreativlinge gefunden, "kleine Mopeds", wie Süle über Gnabry, Sané und Co. sagt. Auch Dortmunds Marco Reus (29) gehört dazu.

Und so ist durchaus wieder ein optimistischer Blick in die Zukunft erlaubt, unabhängig davon, dass die Nations League, die mit der Partie gegen die Niederlande am Montag abgeschlossen wird, enttäuschend verlaufen ist. Löw denkt schon an die EM 2020. Und er scheint einen Plan zu haben.

