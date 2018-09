Der Satz war Programm – und so etwas wie sein Erkennungszeichen: "Hier ist Berlin!" So begrüßte Dieter Thomas Heck die Zuschauer in seiner Hitparade. Von denen ahnte kaum jemand, dass Heck in Flensburg geboren und in Hamburg aufgewachsen war. Es nimmt sich selbstverständlich aus, dass der große Showmaster, der am 23. August in Berlin im Alter von 80 Jahren gestorben ist, nahe der Hauptstadt bestattet ist – auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf.