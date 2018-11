Südstadt, Fantastic Four, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, 3sat, Südstadt, Drama

In einem hübschen Altbau in der Kölner Südstadt sind die Nachbarn Eva (Sawatzki), Thomas (Dominic Raacke), Martin (Matthias Matschke), Anne (Engelke), Kai (Alexander Hörbe) und Saskia (Bettina Lamprecht) gut befreundet. Regelmäßig treffen sie sich auf ein Glas Wein. Doch nach und nach wird es ungemütlich: Anne hat eine Affäre und will sich scheiden lassen. Thomas hat mit Ex und Tochter viel "Gepäck" aus seiner Vergangenheit. Und Saskia hat genug vom Hausfrauendasein. Als Thomas ihr einen guten Job verschafft, fürchtet Kai um die eigene Karriere. Und Martin muss sich nicht nur vor seinem pensionierten Vater rechtfertigen.