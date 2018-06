Goretzka? Werner und Gomez im Sturm?

WM-Achtelfinale, oder die Schmach, als erste deutsche Nationalmannschaft überhaupt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft schon in der Vorrunde zu scheitern? (Lesen Sie hier: So kommt das DFB-Team weiter)

Für das DFB-Team geht es gegen Südkorea in der Kasan-Arena bei der Fußball-WM 2018 in Russland um sehr viel. Joachim Löw ließ im Vorfeld indes offen, wer den gesperrten Jerome Boateng sowie den verletzten Sebastian Rudy (beide FC Bayern) vertritt.

Für Rudy käme das Spiel "zwei, drei Tage zu früh", erklärte der Bundestrainer. Der schwäbische Mittelfeldstratege hatte sich beim 2:1 gegen Schweden einen Nasenbeinbruch zugezogen. Als wahrscheinlicher Ersatz für Boateng gilt indes dessen Bayern-Kollege Niklas Süle. Im Mittelfeld könnte dagegen mit Leon Goretzka ein weiterer, wenn auch künftiger Münchner zum Einsatz kommen.

"Südkorea hat neben Son noch andere gute Konterspieler, das lieben sie. Sie passen sich gut an den Gegner an. Sie laufen früher an als die Schweden. Wir wollen die Konter gegen die schnellen Spieler verhindern", erklärte Löw vor der Partie und warnte vor der Konterstärke der Asiaten: "Gegen Mexiko haben wir viele Konter gegen uns gehabt, dass wollen wir verhindern, indem wir Ballverluste vermeiden. Da heißt es Aufmerksamkeit bei allen."