Suche beendet "Curvy Supermodel": RTL II trennt sich von Castingshow

"Wir sind froh, dass wir drei Staffeln gemacht haben, aber ich sehe keinen Weg, das Konzept in eine vierte Staffel zu bringen", so Zwiessler. Der Grund: Die Show fuhr zuletzt zu schlechte Quoten ein. Das Format startete Ende 2016 und war eine gelungene Abwechslung zum ProSieben-Dauerbrenner "Germany's Next Topmodel". Angelina Kirsch, die selbst als Curvy Supermodel Erfolge feiert, ging auf die Suche nach der Frau mit den perfekten Kurven.